捷克人开设线上虚拟军火店 募款助乌克兰买武器

（法新社布拉格5日电） 支持乌克兰对抗俄罗斯的捷克人今天表示，在查觉外界对乌俄冲突的关注程度开始下降后，他们想出一种新方式，以协助乌国募集购买武器的资金。

广告 继续浏览后续

线上募款计画采取「虚拟军火店」的形式，展示各种武器和军事装备的照片和价格，包括自动步枪、手榴弹，甚至还有战车。 在这个虚拟商店购物的民众实际上不会收到他们放入购物车的商品，但他们支付的款项则会被转给位于布拉格（Prague）的乌克兰大使馆。 乌克兰大使馆于2月底，也就是俄罗斯入侵乌克兰数天后，开设了1个银行帐户，以筹措资金采购武器供乌国部队抗俄之用。 共同推出线上虚拟军火店计画的媒体顾问翁德拉切克（Martin Ondracek）表示，由于担忧大众对乌俄冲突的关注程度正在减弱，一群捷克人设立了虚拟商店，以增加乌克兰大使馆募款活动的吸引力。 翁德拉切克告诉法新社：「应该正面告诉大家，战争正在进行，我们也深受影响。而且要赢得战争，不能靠婴儿食品，而是要仰赖军火；所以，如果你愿意，请不吝贡献一己之力。」

自战争爆发以来，布拉格的乌国大使馆已募集到4470万欧元（约新台币14亿元），但翁德拉切克说还需要更多捐款。 他指出：「这看似一笔可观的数目，但如果你知道标枪（Javelin）飞弹弹头的价格，你就会知道这笔金额其实并不多。」

翁德拉切克的电子商店zbraneproukrajinu.cz （weaponsforukraine，提供武器援助乌克兰）4日才上线，迄今已吸引数百名捐助者，累计捐款金额达到19.5万欧元（约新台币610万元）。 为让捐助者了解战争成本，该网站标示陈列军火的真实价格，这些军火均为乌克兰使用的武器和装备，包括6.5欧元的饮用水消毒装置，以及价值120万欧元的战车。

该网站目前仅有捷克语版本，英语版将在数天内上线，随后还将推出法语、德语、波兰语、俄语和西班牙语版本。

自2月24日俄军入侵乌克兰以来，拥有1050万人口的欧盟暨北约成员国捷克已批准向乌国提供价值近1.2亿欧元（约新台币38亿元）的军事物资。捷克政府上月也决定，捷克企业将协助修缮在战争中受损的乌克兰战车和装甲车。

© 2022 AFP