捷克女将卡雷茨科娃法网卫冕梦碎

（法新社巴黎23日电） 在法国网球公开赛寻求卫冕的捷克女将卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）今天在首轮比赛遇上法国小将派瑞（Diane Parry），结果以6比1、2比6、3比6遭到淘汰。

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卡雷茨科娃在2021年法网女单决赛时，击败俄罗斯的帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova），拿下第一个大满贯比赛冠军。由于肘部受伤，卡雷茨科娃自2月以来没参加过任何比赛，便来到巴黎罗兰盖洛斯球场（Roland Garros）。

面对世界排名第97的派瑞，26岁的卡雷茨科娃轻而易举拿下第一盘。对19岁的派瑞来说，这是她职业生涯首次面对世界排名前10名的对手。

卡雷茨科娃第2盘一开始也锐不可挡，取得2比0领先，但随后失误连连，让对手连下6局，以6比2拿下这一盘。输掉第2盘后，卡雷茨科娃休息了很长的时间，引发观众不满，在她回到场上时，嘘声四起。

第3盘，卡雷茨科娃力图振作，但在观众「派瑞！派瑞！」的加油声中，以3比6落败，从而被淘汰出局。派瑞赛后受访时称，她一直梦想能参加法网，并得到法国观众支持。她说：「今天明显是他们把我推向胜利。现在我是最快乐的人。」

© 2022 AFP