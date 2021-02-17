捷克好手穆霍娃淘汰球后巴蒂 闯进澳网4强

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（法新社墨尔本17日电） 捷克女网好手穆霍娃今天先衰后盛，终场以1比6、6比3、6比2挥落澳洲名将巴蒂，晋级澳洲公开赛女单4强。

大会第25种子穆霍娃（Karolina Muchova）在首盘遭巴蒂重挫后，看似大势已去，但她在医疗暂停后像是完全变了个人，在拉佛球场逐渐掌控比赛局势，反倒是巴蒂（Ashleigh Barty）变得无力招架。

穆霍娃下一战将与美国选手布雷迪（Jennifer Brady）和皮古拉（Jessica Pegula）之间的胜方，争夺澳网女单决赛门票。

穆霍娃说：「第一盘打完后，我开始有点不知所措。她几乎没有失误。」穆霍娃先前在大满贯赛的最佳成绩是2019年在温布顿锦标赛闯进8强。

她说：「这场比赛很难打，我在场上有点迷失，晕头转向，因此申请了医疗暂停。」

「这对我有帮助。我试图振作起来，在来回对抽时加快点速度，才不会像第一盘那样陷入苦战，这种战术奏效了。」

穆霍娃的逆转胜，粉碎了头号种子巴蒂在家乡夺胜的美梦，无缘让澳网继欧尼尔（Chris O'Neil）1978年之后，时隔43年再出一位地主冠军。

© 2021 AFP