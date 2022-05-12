捷克总统允103公民赴乌作战

（法新社布拉格11日电） 捷克总统因莫斯科入侵乌克兰一改先前的亲俄立场，今天允许103名公民在乌克兰和乌军并肩作战。

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另一方面，乌克兰今天罕见发布军队伤亡状况表示，俄罗斯侵略乌克兰以来，国家卫队（National Guard）已有超过560人战死。

捷克总统齐曼（Milos Zeman）曾是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的坚强盟友，但莫斯科2月24日入侵乌克兰后，齐曼说蒲亭是「疯子」。

今天齐曼更放行申请加入乌军的捷克战士，尽管现行规定禁止捷克人在海外作战。

齐曼发言人奥夫查奇克（Jiri Ovcacek）在声明中说：「齐曼签署决策，同意103名公民的申请，让他们加入乌克兰武装部队。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）呼吁志愿军帮忙之后，已有波兰、白俄罗斯、加拿大、美国、英国等外国战士前往乌克兰与乌军并肩作战。

齐曼与捷克总理费亚拉（Petr Fiala）3月间同意，前往乌克兰与乌军并肩作战的捷克人不会遭到惩罚。捷克人这样做通常是违反法律。

俄乌开战之后，费亚拉政府也批准约1.25亿美元的对乌军事援助。

© 2022 AFP