捷克总统入住加护病房 新政府组建面临变数

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（法新社布拉格10日电） 捷克民粹总理巴比斯今天拜会总统齐曼，盼能继续掌权，结果齐曼因病紧急送医，并住进加护病房。选后至今，齐曼仍未正式表态，如今他又住院，为组建新政府的谈判增添变数。

长期身为齐曼政治盟友的巴比斯9日以些微差距败给中间偏右联盟「一起」（Together）；而「一起」正准备与另一反对集团自由派「海盗和市长」联盟（Pirates/Mayors）结盟，组成多数政府。

齐曼稍早表明，自己只会在选后任命单一政党、而非联盟的领袖出任总理，这似乎暗示巴比斯可优先着手进行组阁协商。

尽管巴比斯9日承认「一起」胜选，但他坚持，「如果总统授权我这样做，我将领导组建内阁的谈判」。

齐曼今天早上在布拉格近郊官邸，以非正式会谈形式会见巴比斯，较正式的会见则安排在13日进行。

会后，巴比斯与齐曼办公室皆未发布任何评论。

据当地媒体和政界人士说法，长期以来肝病缠身的齐曼在会谈后，随即被送往布拉格军事大学医院。

该医院院长扎沃拉尔（Miroslav Zavoral）稍晚表示，总统目前正在加护病房治疗，他本次入院是因为「已知疾病引发的并发症」，但他无法透露已知疾病为何。

由于健康情况不佳，齐曼的投票在官邸进行。齐曼办公室也对他的病情守口如瓶，数周来都没有透露病情细节。上月，他也在同所医院住院8天。

右翼「人民民主党」（Civic Democrats）、中间偏右「传统、责任与繁荣党」（TOP 09）及温和派基督教民主党（Christian Democrats）组成的「一起」联盟在这场选战中得票率为27.79%；巴比斯的「不满公民行动」（ANO）则为27.13%。

「一起」联盟若和「海盗和市长」联盟结盟，将在200席的国会中占108席，取得过半席次。

「一起」领袖费亚拉（Petr Fiala）9日表示，这两个联盟只会和彼此讨论组成政府一事，并请求齐曼指派他来组成政府。

捷克中部布尔诺（Brno）马萨里克大学（Masaryk University）政治系主任艾布尔（Otto Eibl）分析：「这两个民主联盟似乎将可组成国会中的多数，这很可能意味巴比斯不得不下台。」

根据捷克宪法，总统可以指派总理，并由总理提名内阁，新内阁需在1个月内通过下议院信任投票。一旦总统人选悬缺，或无法履行职责，其任命总理的权力将转交由下议院议长代理。（译者：施施/核稿：陈政一）

© 2021 AFP