捷克总统齐曼要求国会11/8召开选后首次会议

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（法新社布拉格14日电） 捷克总统发言人奥夫查奇克（Jiri Ovcacek）表示，因病住院的总统齐曼（Milos Zeman）今天要求国会于11月8日召开大选过后的首次会议。

77岁的齐曼入住布拉格（Prague）一家医院的加护病房，目前已来到第5天，但有关他病况的消息甚少，目前也还不确定他会交由谁组成新政府。

总统夫人今天告诉记者，齐曼的治疗需要时间。

在上周末的大选中，民粹主义亿万富豪总理巴比斯（Andrej Babis）的「不满公民行动」（ANO）以些微差距，败给5个自由派、中间派与右派政党组成的2大联盟。

2大联盟联手在200席的国会中拿下108席占多数，已开始着手组建新政府。

但亲俄罗斯的齐曼选前曾暗示，他会让得票率最高的单一政党的领袖来组成新政府，这代表巴比斯将会中选。不过他的不满公民行动党几无机会组成多数联合政府。

依据捷克宪法，国会须在即将卸任的政府总辞前开会，唯有等到那之后，总统才能挑出总理候选人。

获胜联盟已提议由右派人民民主党（Civic Democrats）党魁费亚拉（Petr Fiala）作为下任总理。

奥夫查奇克昨天则说，齐曼「日后」会与费亚拉会面。

© 2021 AFP