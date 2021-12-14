捷克总统17日任命新内阁

（法新社布拉格13日电） 捷克官员与政治领袖今天表示，总统齐曼虽然对内定的外交部长人选利帕夫斯基持保留态度，仍将在17日任命新内阁。

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齐曼（Milos Zeman）的发言人奥夫查奇克（Jiri Ovcacek）表示，格林威治标准时间17日9时（台湾时间17日傍晚5时），齐曼将在首都布拉格（Prague）以西的官邸拉尼城堡（Lany Chateau）任命新政府。

获齐曼提名出任总理的右翼人民民主党（Civic Democratic Party）党魁费亚拉（Petr Fiala）表示，齐曼已改变心意，不再坚持要换掉利帕夫斯基（Jan Lipavsky）。36岁的利帕夫斯基隶属海盗党（Pirate party）。

费亚拉告诉记者：「内阁将以我提报总统的阵容任命。」他明年元月将在国会发动信任案投票。

齐曼向来不满利帕夫斯基对中欧四国「维西格勒集团」（Visegrad Group, V4）与以色列的「疏远态度」。维西格勒集团由捷克、匈牙利、波兰与斯洛伐克组成。

此外，利帕夫斯基往昔抨击中国和俄罗斯不假辞色，而齐曼却力挺中俄。

费亚拉还说：「齐曼依旧不满（外交部长人选），但是当前全体民众面临疫情、通膨与能源价格飙涨等多项危机，他不愿因一桩人事分歧为难新政府。」

费亚拉领导的新政府由5个政党组成，这5党在总席次200席的国会中取得些微过半的108席。

费亚拉领导的右翼人民民主党与中间偏右的责任与繁荣党（TOP 09）及中立的基督教民主党（Christian Democrats）结盟，在今年10月的大选险胜。

上述3党结为「一起」联盟（Together），之后又与中间派海盗党（Pirate party）和市长与独立人士党（STAN）串联，逼退即将卸任的富豪总理巴比斯（Andrej Babis）。

10月10日也就是捷克大选落幕隔天，齐曼因严重的肝病住院治疗，他11月底出院，却因经筛检染疫当天又紧急送医。

11月28日，齐曼在拉尼城堡任命费亚拉组阁。当时齐曼被透明塑胶隔板隔开，以免散播病毒。

© 2021 AFP