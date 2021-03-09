捷克感染率全球最高 假新闻充斥让疫苗计画推不动

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（法新社布拉格8日电） 中欧国家捷克的2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染率高居全球之冠，然而境内关于疫苗的假讯息充斥、而政府反应迟钝，正严重阻碍疫苗计画进行。

从伪科学影片解释疫苗如何「改变你的DNA」，乃至引发恐慌的报导声称年长者在施打疫苗后暴毙，捷克的社群媒体、通讯软体与连锁邮件充斥着假新闻和不实资讯。

客户包括美国国务院的「语义视野」（Semantic Visions）创办人兼执行长弗拉贝（Frantisek Vrabel）说：「捷克读者暴露在有关辉瑞（Pfizer）疫苗的谎言量，是美国读者的25倍。」

「语义视野」能根据网路上所使用的语言模式来找出潜在不实资讯。这间公司观察到，光在捷克境内就有大约5000个不实资讯来源，全球则有超过100万个。

另个由数百志工组成的「捷克精灵」（Czech Elves），成立目的是追踪最大的假新闻散播者。发言人卡图斯（Bohumil Kartous）说：「长年以来，捷克的假新闻主要受到移民掌控，因为有吓人的潜力。」

他说；「接着疫情来了，假讯息的量就多到爆炸。」

弗拉贝和卡图斯都认为，捷克境内大多数的假新闻大多来自俄罗斯网军。

弗拉贝说：「他们创造出最大程度的混乱让民众已不再知道该相信什么，终极目的就是要撕裂西方社会结构。」

他表示，可以证明不实资讯来自俄国的一个证据就是，假新闻网站持续吹捧的疫苗只有一家，那就是俄制的「卫星-V」（Sputnik-V）疫苗。

根据法新社统计，捷克过去14天，每10万人就有1570人确诊、23人病故，感染率与死亡率分居全球第一与第二。

但民调显示，捷克是欧洲疫苗接种最不踊跃的国家之一；对于网路上的反疫苗宣传，也不见当局采取行动。

身为贷款经纪人的杜瑞科瓦（Jarka Tureckova）告诉法新社，自己「绝对」不会去打疫苗。她说：「疫苗还有很多悬而待解的问题。COVID本身没什么，但对药厂而言可是门大生意，他们操控民众的心智。」

弗拉贝说：「我们从去年10月就警告当局关于疫苗假新闻的危险性，但没人要听。」（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP