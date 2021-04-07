捷克自疫情爆发以来第4位卫生部长就职

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（法新社布拉格7日电） 遭2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐的中欧国家捷克今天换上疫情爆发至今第4位卫生部长，原部长布拉特尼任内染疫病例虽下降，但因未顺从层峰心意遭到撤换。

法新社依官方公布的数据所作统计显示，捷克的人均确诊与死亡率曾居全球之首约数周，最近新增病例才下滑。

这个欧盟会员国总人口1070万，相较于一个月前单日新增确诊曾高达1万5000例，目前降至大约5000例，累计确诊病例逾150万，累计超过2万7300人染疫丧命。

捷克总统齐曼（Milos Zeman）任命首都布拉格市维诺赫拉迪（Vinohrady）大学医院院长阿伦伯格（Petr Arenberger）取代布拉特尼（Jan Blatny），因齐曼与总理巴比斯（Andrej Babis）都对布拉特尼相当有意见。

据报导，齐曼暗示，布拉特尼被解职的原因之一是他不愿意在欧盟药品管理局（European Medicines Agency, EMA）批准之前，核可俄罗斯的「卫星-V」（Sputnik-V）疫苗。

布拉特尼原是专攻小儿血液肿瘤疾病的医师，去年10月才接任部长，他的前任是流行病学专家普莱穆拉（Roman Prymula）。

普莱穆拉因违反自己颁布的防疫禁令，在布拉格一家歇业的餐厅用餐被抓包而丢官。普莱穆拉的前任则是因捷克第2波疫情加剧而下台。

近来捷克的新增确诊病例数增加幅度趋缓，当局在5日宣布，4月12日起重启若干商店、动物园，以及6至11岁的学童回学校上课。

此外，当局也将在4月12日解除宵禁，以及恢复境内各地区之间的往来。

© 2021 AFP