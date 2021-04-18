捷克驱逐俄外交官 英国表态支持

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（法新社伦敦18日电） 捷克宣布将驱逐18名被认定是特工的俄罗斯外交官员后，英国政府今天表态支持。

捷克政府昨天表示将驱逐18名俄国外交官。捷克国内情报部门查出他们是俄罗斯对外情报局（SVR）及军事情报局（GRU）的特工，疑似涉及2014年捷克东部军火库爆炸案。

该军火库位于捷克东部维贝蒂斯地区（Vrbetice）。爆炸案造成两名捷克人丧生。

捷克警方随后也表示，他们正在追捕涉及爆炸案的两名俄罗斯人。而嫌犯持用的护照，就是涉及2018年在英国索尔兹伯里市（Salisbury）用神经毒剂「诺维乔克」（Novichok）毒杀前俄罗斯双面谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）未遂的犯案者所持用。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）发布声明表示：「英国全力支持我们的捷克盟友，他们揭露俄国情报单位企图在欧洲进行危险与邪恶的行动时，会做到什么样的程度。」

「在索尔兹伯里发生诺维乔克攻击案后，这起事件又揭露了莫斯科当局的行为模式。」

「我们一如既往抱持决心，致力将须为索尔兹伯里攻击案负责的人绳之以法，并赞扬捷克当局也采取行动这么做。」

拉布并要求俄罗斯「停止这些违反最基本国际规范的行径」。

© 2021 AFP