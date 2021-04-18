捷克驱逐俄外交官 莫斯科扬言报复

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（法新社莫斯科18日电） 捷克宣布将驱逐18名被认定是特工的俄罗斯外交官员后，俄国当局今天表示，将报复捷克政府这项「前所未见的」决定。

捷克政府昨天表示将驱逐18名俄国外交官。捷克国内情报部门查出他们是俄罗斯对外情报局（SVR）及军事情报局（GRU）的特工，疑似涉及2014年捷克东部军火库爆炸案。

该军火库位于捷克东部维贝蒂斯地区（Vrbetice）。爆炸案造成两名捷克人丧生。

捷克警方随后也表示，他们正在追捕涉及爆炸案的两名俄罗斯人。而嫌犯持用的护照，就是涉及2018年在英国索尔兹伯里市（Salisbury）用神经毒剂「诺维乔克」（Novichok）毒杀前俄罗斯双面谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）未遂的犯案者所持用。

俄罗斯外交部今天发布声明表示：「我们将采取报复措施，强迫这场挑衅行动的始作俑者明白，他们得为破坏两国正常关系基础负起全责。」但声明并未指明将采取何种措施。

莫斯科当局并形容捷克的公告很「荒谬」，是一种「敌对措施」，并声称当中有华府涉入的「痕迹」。

俄国外交部表示：「美国最近制裁俄罗斯，在此背景下，捷克当局渴望取悦美国，为此比他们大西洋彼岸的主子做得更甚。」

© 2021 AFP