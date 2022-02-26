捷克、波兰及保加利亚领空 禁俄罗斯飞机

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（法新社华沙25日电） 为回应俄罗斯入侵乌克兰的行动，捷克、波兰、保加利亚均表示，领空将自今天午夜起禁止俄国航空公司的班机进入。 今天稍早，LOT波兰航空公司（LOT Polish Airlines）已取消飞往莫斯科和圣彼得堡的航班。 捷克交通部长库普卡（Martin Kupka）推文说：「今天午夜开始，我们将禁止所有俄罗斯航空公司的航班行经捷克领空。」