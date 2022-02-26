捷克、波兰及保加利亚领空 禁俄罗斯飞机
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（法新社华沙25日电） 为回应俄罗斯入侵乌克兰的行动，捷克、波兰、保加利亚均表示，领空将自今天午夜起禁止俄国航空公司的班机进入。 今天稍早，LOT波兰航空公司（LOT Polish Airlines）已取消飞往莫斯科和圣彼得堡的航班。 捷克交通部长库普卡（Martin Kupka）推文说：「今天午夜开始，我们将禁止所有俄罗斯航空公司的航班行经捷克领空。」
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波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）在脸书（Facebook）上表示，波兰也准备采取类似做法。波兰政府发言人穆勒（Piotr Muller）稍后在推特（Twitter）上说：「禁令将自午夜开始实施。」
保加利亚基于「军事冲突持续恶化，且为了声援乌克兰」，也决定于午夜起实施类似禁令。 根据保加利亚交通部声明，俄罗斯的飞机「不得再进入保加利亚主权领空，包括领海的上空。」 在此之前，英国政府昨天决定，禁止俄罗斯最大的航空公司俄罗斯航空（Aeroflot）飞越英国。俄罗斯今天做出回应，禁止所有和英国有关的飞机经过俄国领空，包括转机航班。 同时，与乌克兰相邻的东欧国家摩尔多瓦昨天表示，已关闭领空，所有航班应转到其他机场；乌克兰北方的白俄罗斯也宣布关闭「部分」领空。
© 2022 AFP