捷克2女将确诊COVID 双双退出法网

（法新社巴黎25日电） 捷克的卡雷茨科娃日前在法国网球公开赛女单首轮赛事吞败后，今天宣布因COVID-19筛检阳性退出女双赛事，无缘卫冕去年拿下的2座冠军。同胞鲍兹科娃同样因确诊黯然退赛。

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卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）在照片分享平台Instagram写说：「我昨晚开始不舒服，今早起来就发烧了，因此决定筛检一下COVID-19（2019冠状病毒疾病），结果呈阳性。」

「我非常失望自己无缘寻求卫冕法网女双冠军，但往正面看，我很高兴自己没有受伤，也等不及重拾健康、回去受训。」

卡雷茨科娃去年成为自2000年法国名将皮尔丝（Mary Pierce）之后，首位包办法网单、双打冠军的球员。

只可惜女单世界排名第2的卡雷茨科娃23日在法网女单赛事首轮就以直落三盘的成绩，败给不到20岁的法国小将派瑞（Diane Parry）。

除了卡雷茨科娃，同样来自捷克的鲍兹科娃（Marie Bouzkova）也因为COVID-19筛检阳性被迫退出比赛。

鲍兹科娃原本在女单次轮将对上比利时的梅丹斯（Elise Mertens），结果今天同时自女双首轮赛事缺席。

鲍兹科娃在社群网站推特（Twitter）写说：「很遗憾，我今天首度验出COVID阳性，只好退出法网女单、女双赛事。」（译者：蔡佳敏/核稿：陈政一）

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