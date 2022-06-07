掌握关键一票 瑞典政府躲过不信任案危机

（法新社斯德哥尔摩7日电） 瑞典政府今天同意一名无党籍国会议员要求，不屈服于土耳其对瑞典加入北大西洋公约组织所设条件，对方遂答应不支持针对司法部长的不信任投票，让执政党逃过垮台命运。

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今天的不信任投票由极右派瑞典民主党（Sweden Democrats）发起，得到温和党（Moderate Party）、自由党（Liberal Party）和基民党（Christian Democrats）支持。他们指责司法部长约翰松（Morgan Johansson）未能阻止日益猖獗的帮派暴力。

去年11月上任、成为瑞典首位女总理的安德森（Magdalena Andersson）已表明，若不信任案通过，她也必须辞职，这势必引发瑞典另一波政府危机。

349名国会议员中有174人支持不信任案，差1票就能通过。而这关键1票，取决于独立议员卡卡巴维（Amineh Kakabaveh）。

卡卡巴维出身伊朗库德族，在瑞典提出加盟北约（NAT0）的申请案遭土耳其阻挡后，她便成了瑞典政坛焦点。土耳其指控瑞典庇护在土国和一些西方国家被列为恐怖组织的库德工人党（PKK）。

卡卡巴维曾是左派党（Left Party）成员，自2019年以来则为独立议员。她与PKK并无直接政治关联，但她要求执政的社会民主党保证不会屈服于土耳其的要求，否则将支持不信任案。

卡卡巴维今天宣称，她已得到她想要的保证，因此投弃权票。她告诉国会，她主要在乎保护瑞典主权免受土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）影响，她指责艾尔段「专制」以及「对库德族采行种族歧视政策」。

她问其他议员：「我们是否该让我们的言论和集会自由适应艾尔段的要求？」

今天的不信任案投票结果，支持阵营如预期拿下174票，距达到让司法部长下台的绝对多数还差1票。另有97票反对，70票弃权，8票缺席。

去年11月，卡卡巴维便曾与现任政府取得协议，她会投下决定性一票使内阁得以掌权，以换取瑞典政府与库德族民兵团体人民保卫军（YPG）的政治部门库德民主联盟党（PYD）更深入合作。YPG是美国支持的叙利亚库德族团体，土耳其视其为PKK的一个「恐怖分子」分支。

瑞典社会民主党政府今天证实，与卡卡巴维的协议仍然有效，暗示它准备挺身对抗艾尔段的要求。

与此同时，瑞典民主党人哀叹土耳其竟成了焦点。该党籍议员闻杰（Henrik Vinge）在国会表示：「过去几天，土耳其的外交政策得以支配瑞典的内政。我们被迫目睹这一可悲的景象。」

© 2022 AFP