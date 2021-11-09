排碳高于吸碳 亚马逊雨林情况告急

（法新社巴西辛古河畔圣费利克斯9日电） 亚马逊雨林素有「地球之肺」美称，但巴西科学家惊讶发现，在人类为了农牧用途不断伐林、焚林长达半世纪的情况下，亚马逊雨林的排碳量如今已高于吸碳量。

广告 继续浏览后续

亚马逊雨林（Amazon）拥有逾300万物种、植被茂盛，可藉光合作用吸收大量的碳。过去60年来全球二氧化碳排放量激增5成，来到近400亿公吨，亚马逊地区每年就吸收其中将近20亿公吨。但近来情况丕变。

大气化学家贾提（Luciana Gatti）服务于巴西的国家太空机构，她一直在追踪亚马逊地区的吸碳和排碳状况，监督亚马逊雨林濒临「转捩点」的迹象。气候科学家们说，一旦过了转捩点，亚马逊雨林不但无法遏制，反而会助长气候变迁。

今年7月，贾提与她的团队在「自然」（Nature）期刊上，发表他们迄今最让人担忧的发现。

团队报告指出，亚马逊雨林现在已是净排碳源，主要原因是人类焚林；但在亚马逊东南部，也就是全球最大牛肉与黄豆生产与出口地，即使不计焚林造成的碳排放量，该区还是净排碳源。

贾提说：「亚马逊沦为排碳源的速度，比任何人想像的都快很多，这代表我们会更快碰上恐怖片情境。」

近来有数份针对亚马逊雨林的报告敲响警钟，贾提的报告只是其中之一，而且它还是以2010至2018年的数据为基础。在那之后，亚马逊崩毁速度加快，特别是在拥有6成雨林面积的巴西。

2019年，极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）在农业游说团力挺之下上台，巴西便推动对农业企业和矿业开放保护区和原住民保留地。在波索纳洛统治下，巴西亚马逊伐林速度加快，从之前十年的每年平均6500平方公里，激增至1万平方公里左右。

科学家们表示，他们无法确定亚马逊雨林现在有多靠近转捩点，但贾提的报告暗示，就算没全盘皆输，也已处在临界点边缘，至少在亚马逊部分区域是如此。

时至今日，若驾车穿越亚马逊东南部，已几乎看不到雨林存在的迹象。这里是牛仔的天地，充斥农用器具商店、福音派教会、牲口拍卖与牛仔竞技的广告看板，或是用「我们这个镇支持波索纳洛」的宣言来欢迎访客。

大片草原与黄豆田绵延至地平线彼端，啃草的牲口点缀其间，偶尔才看得到一小块森林或孤零零的树，很难想像这里曾经丛林密布。

法新社指出，圣费利克斯（Sao Felix）是毁林养殖牲口的代表地，这个幅员广阔的郡县1994年只有20万头牛，时至今日牛只数量已逾200万头，人均养牛数超过15头。这里的排放量也高居巴西之首，2018年相当于排出近3000万公吨的二氧化碳，比大城市圣保罗（Sao Paulo）还要多。

事实上，现在巴西排放量排名前十的郡县当中，有7个都在亚马逊地区，这是焚烧雨林并以会排放甲烷的牲畜替代林木的结果。

整个开发程序很单纯，首先选一块地砍掉老树当木材卖，然后放火烧掉残株，再来就是种草、架围篱、牵来几头牛让它们吃草。一卡车育肥后的公牛价值大约11万雷亚尔（约新台币55万元）。

这种方法会让土壤很快变贫瘠，但每几年清出新的草场很容易，尤其是对那些毫无顾忌窃占公有地的人来说。

环保人士指出，这种毁林行为在波索纳洛执政期间变得更嚣张。在他执政的第一年，也就是2019年，亚马逊火灾激增曾引发全球反弹、投资人撤资。明年将角逐连任的波索纳洛饱受压力，现已禁止在干季焚林，并调派军队到亚马逊地区，但伐林行为未减。

当然，亚马逊情况恶化不是只有波索纳洛和巴西应该承担。毕竟亚马逊的非法木材会出口到欧美国家，夷平雨林所生产的大量牛肉运销全世界，而且亚马逊地区种植的黄豆，也协助喂饱了全世界的牛鸡猪只。

贾提主张全世界都有责任，各国政府应该禁止这类进口。她说：「如果你想保护亚马逊，就应该停止消费助长毁灭的产品。」

现在亚马逊地区的伐林行为已冲击到南美大片土地的降雨，因为雨林中3900亿棵树所贡献的降水量减少。这导致巴西中南部与中西部今年出现近百年来最严重旱象，影响作物以及全国2/3电力所仰赖的水力发电大坝。

近来巴西也出现夺命沙尘暴、毁灭性野火、物价飙涨与电力危机。

不过许多专家仍抱持希望，而且只要全心投入，不愁没有方法。人类可以尝试根绝非法伐林、彻底执行并扩大现有环境法令、在伐林区域栽植树木、提升现有农场生产力，以及更重视森林友善农业，包括种植可可、巴西莓、巴西坚果等作物。

近来几份研究则发现，最好的解方之一就是扩大原住民保留地。他们的传统文化经常根植于与自然世界的紧密交融，以及对环境的深度尊崇。

巴西现有约700处原住民保留地，占巴西面积约13%，包括近1/4的巴西亚马逊地区。在90万巴西原住民当中，很多人还在努力从外地移居者手里抢回土地。

37岁的蒙杜鲁库（Alessandra Munduruku）是巴拉州（Para）蒙杜鲁库族的领袖。身材瘦小但情绪高昂的她表示：「波索纳洛说我们需要开发，不需要原住民土地。告诉我是什么样的开发：是毒害河川、杀死森林的那种开发吗？还是让我们族人又穷又饿的开发？」

不过蒙杜鲁库也还抱持希望。她说：「现在还有很多森林，还有时间。」

© 2021 AFP