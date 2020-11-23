探勘地中海天然气龃龉 艾尔段盼与欧盟修好

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（法新社伊斯坦堡21日电） 土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天向欧洲联盟示意，盼能进行对话，但警告欧盟，在地中海东部紧张升高之际，不要被操弄。

土耳其派遣船只前往希腊所属岛屿附近的争议海域探勘油气，引发欧盟各国激烈口水战。欧盟本月稍早已经将针对土耳其实施的制裁再延长一年。制裁措施包括禁发签证给涉及争议天然气探勘的个人，并冻结其资产。

欧盟领袖即将在12月的高峰会，决定是否针对土耳其近来的行动采取进一步制裁。

艾尔段今天说：「我们期待欧盟信守承诺，不要歧视我们，或者至少不要成为一项工具，以我们国家为目标，开启敌对状态。」

土耳其过去一度寻求加入欧盟，但遭遇欧盟几个会员国的反对，而在艾尔段主政之下撤回行动。

但今天艾尔段表示：「我们看不到土耳其立足于欧洲以外的地方，我们遥想与欧洲共建未来。」

他又说，土耳其未与任何一个国家或机构有过节，没有什么是不能透过政治、外交或对话解决的。

土耳其8月10日把「欧鲁奇芮斯号」（Oruc Reis）研究船部署到东地中海一块据信富含天然气的海域，还派出军舰护送，激怒争夺同一海域的希腊，双方剑拔弩张。

且安卡拉不顾雅典当局反对，迳自将欧鲁奇芮斯号任务延长至11月29日。

希腊外交部发出声明，谴责土耳其「举动于法不合，进一步破坏未来举行任何建设性对话的希望」。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP