探寻火星生命之谜 NASA探测车准备首次岩石采样

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（法新社华盛顿21日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，火星探测车「毅力号」准备进行首次岩石采样，将从火星上一处古老湖泊的湖床搜集第一个岩石标本，展开探寻火星生命之谜的任务。

「毅力号」（Perseverance）这项划时代的任务，预计将在两周内于杰哲罗陨石坑（Jezero Crater）一处称为「陨石坑断裂粗糙处」（the Crater Floor Fractured Rough）地区进行。

NASA主管科学任务局（Science Mission Directorate）的副署长朱布肯（Thomas Zurbuchen）表示：「52年前，阿姆斯壮（Neil Armstrong）在宁静海搜集第一个标本时，他开启了一个历程，这个历程改写了人类对月球的认识。」

「我期待毅力号从杰哲罗陨石坑搜集的第一个样本，以及之后取得的样本，也能开启火星类似的历程。」

负责火星计画的科学家法利（Ken Farley）告诉媒体，毅力号2月18日登陆火星后，整个夏天在登陆处以南约1公里处活动。

他在简报中表示：「我们正在研究远为久远的环境，数十亿年以前。」

团队认为，这个陨石坑曾经是一个古老湖泊，经历多次的消长，可能为生命创造必要的条件。分析样本将得到关于岩石的化学和矿物成分线索，将透露它们是否为火山所形成，或者源于沈积而成。

除了填补科学家对这个地区地质知识的空白，毅力号还将搜寻古代微生物可能存在的迹象。

首先，毅力号将出动两公尺长的机器手臂，以决定确切的采样位置。接着，探测车将使用研磨工具磨掉岩石的顶层，露出未风化的表面。

这些将由毅力号上安装的科学仪器进行分析，以确定化学和矿物成分，并寻找有机物质。

其中一个名为SuperCam的仪器将向岩石发射雷射光束，然后读取产生的蒸气。

毅力号所分析的每一块岩石都会有一个没碰触过的地质「双胞胎」，毅力号将会将它铲起封装，储存在探测车下方空间。

最后，NASA会和欧洲太空总署（European Space Agency）一起规划往返任务，以搜集储存的样本，并将样本带回地球进行实验室分析，时间约莫在2030年代。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP