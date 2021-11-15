接种两剂疫苗者入境免隔离 柬埔寨宣布提前开放

（法新社金边15日电） 柬埔寨总理突然宣布，从今天起，完整接种2剂疫苗的外国旅客可以免除隔离入境。柬国此举企图振兴受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重创的观光业。

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为防疫而实施的旅游限制严重妨碍柬埔寨蓬勃发展的旅游业，观光收益在去年暴跌至仅剩10亿美元，远低于2019年多达660万名游客慕名而来所创造的的近50亿美元收益。

出乎外界意料，柬埔寨总理洪森（Hun Sen）昨晚宣布，从今天起，所有已接种疫苗的国际旅客、游客和商务人士都可以自由通行柬埔寨各地，无需隔离。

这项决定推翻了之前的重新开放计画，根据原定计画，热门海滩景点施亚努（Sihanoukville）、戈弄岛（Koh Rong）以及中国开发的旅游渡假特区七星海（Dara Sakor），自本月30日起开放游客；而通往列入世界遗产名录的吴哥窟（Angkor Wat）建筑群的门户暹粒（Siem Reap）则是明年1月重新开放。

洪森说，旅客必须出示两项COVID-19检查阴性结果，分别是在旅行前72小时内以及在抵达柬埔寨时所进行；未完整接种疫苗者仍需隔离14天。

洪森在脸书发布语音讯息说：「我下令卫生部、旅游部和相关部门从2021年11月15日起实施这些措施。」他并说，此举是重新开放该国的快速方式。

一名吴哥窟的导游说：「这是让我们旅游业生存的积极一步。」

柬埔寨去年未受疫情严重冲击，迄今累计的12万例病例，绝大多数是今年4月以来所通报。

柬埔寨雷厉风行地推广全国疫苗接种而赢得称誉，1600多万人口高达88%已完整接种疫苗。（译者：陈怡君/核稿：陈政一）

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