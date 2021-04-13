接种娇生疫苗后出现血栓 美国1人不治

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（法新社华盛顿13日电） 美国施打娇生疫苗的民众有6人出现血栓现象，卫生当局今天建议暂缓接种此款疫苗。食品暨药物管理局科学家表示，其中一位病人已因血栓并发症不治，另有一人情况危急。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）与食品暨药物管理局（FDA）发表联合声明表示，截至4月12日，美国施打超过680万剂娇生（Johnson & Johnson）2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，有6位民众出现脑静脉窦血栓（cerebral venous sinus thrombosis），同时伴随血小板数偏低情形。

这些案例皆为年龄分布18岁至48岁间的女性，症状在接种疫苗后6至13天出现。

食品暨药物管理局科学家马克斯（Peter Marks）透过电话告诉记者：「一个病例死亡，另有一位病患情况危急。」

疾管中心高级官员舒查特（Anne Schuchat）表示，已接种这种疫苗一个月或更久的人，出现血栓的风险非常低。

她又说：「前几周才施打这种疫苗的人则应该注意是否出现任何症状。如果接种疫苗后会严重头痛、腹痛、腿部疼痛，或是喘不过气，就应该联系医护人员。」

© 2021 AFP