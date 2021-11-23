接种、复原或病死 欧洲第4波疫情德国重话示警

（法新社柏林22日电） 德国卫生部今天警告民众，欧洲第4波新冠疫情复燃非同小可，这个冬天结束前「要不打疫苗、康复，要不就等染疫病死」。

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欧洲疫情急遽升温，比利时与荷兰却仍被上周末反疫苗、反防疫暴力示威弄得晕头转向。

荷兰总理吕特（Mark Rutte）痛批连续3天夜里的动乱纯粹是「蠢蛋」所搞出的暴力；比利时总理德克鲁（Alexander De Croo）谴责布鲁塞尔的3.5万人示威「绝无法接受」。

欧洲再陷疫情热点，有人归咎于部分国家的COVID-19疫苗接种率始终拉不起来，当然也与Delta变异株传染力高、气温变冷让病毒更活跃有关，迫使很多地方重新祭出居家或封城。

德国卫生部长史巴恩（Jens Spahn）更重话警告，很可能这个冬季结束前，德国民众得面临「要不接种、康复，要不就是病死」，呼吁赶快接种。

即将卸任的德国总理梅克尔也警告，包括禁止未打疫苗者进入公共场所在内的当前防疫措施「绝对不够」；与会者转述，她在基民党（CDU）党内会议里说，这波复燃目前比早先所遇的各种情况都严重。

欧洲陷新一波COVID-19疫情爆发，各国政府重新祭出严格防疫并施压民众打疫苗，但这回除病毒外还要面对反疫苗、反防疫限制等暴力示威，让欧洲的防疫局面更棘手。

但在奥地利、荷兰、比利时、丹麦、义大利、瑞士与克罗埃西亚，都出现万人示威，抗议政府的严格防疫与接种要求，各地都上演暴力抗争与警察动用催泪瓦斯、水柱的画面。有些示威者是极右翼党派策动，但更多人只是受够近两年政府以公卫名义对生活断断续续的管控。

根据世界卫生组织（WHO）的资料，这个月全球的染疫死亡人数，欧洲占一半以上。过去一周全球新增确诊率最高的前4名国家分别为奥地利、斯洛伐克、斯洛维尼亚与捷克，新增确诊最高的29国里，27个在欧洲。

© 2021 AFP