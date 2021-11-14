接种BNT疫苗年龄门槛 以色列同意降至5到11岁

（法新社耶路撒冷14日电） 继美国的前例之后，以色列今天同意，5至11岁的孩童可开始接种美国辉瑞药厂（Pfizer）与德国BioNTech共同研发的抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

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法新社报导，以色列卫生部发声明说：「卫生部长…授权5至11岁的孩童接种疫苗。」

由于以色列与辉瑞协议，这家美国药厂提供数以百万剂的BNT疫苗，以取得当地民众施打成效的数据，因此以色列是去年最早使用这款疫苗展开施打行动的国家之一。

以色列总人口900万，这项疫苗接种行动，使卫生当局得以对其中570万人完整接种疫苗。

以色列12至17岁的青少年已开始接种，不过经由辉瑞的临床试验与以色列的专家小组建议，卫生当局决定降低可施打疫苗的年龄门槛。

根据使用BNT疫苗给孩童施打的临床试验结果，防止染疫的有效率达90.7%。

以色列卫生部说：「大多数专家相信，孩童接种疫苗的好处胜过接种的风险。」

除了以色列之外，目前拍板孩童也能接种疫苗的国家包括美国、阿拉伯联合大公国、柬埔寨、哥伦比亚与古巴。其中美国也是使用BNT疫苗。

至于孩童开始接种疫苗的日期，以色列卫生部将在数日内宣布。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP