接获炸弹威胁 瑞恩航空客机迫降德国

广告 继续浏览后续

（法新社柏林31日电） 德国警方昨晚表示，爱尔兰廉价航空公司瑞恩航空（Ryanair）一架客机紧急降落在首都柏林后，机上乘客已改搭另一架客机飞往波兰。警方并未透露更多细节。

德国「画报」（Bild）报导，在接获炸弹威胁后，这架原定从爱尔兰首都都柏林飞往波兰克拉科夫（Krakow）的班机意外转降德国柏林。

这架搭载160人的客机在昨晚8时过后不久抵达柏林布兰登堡布朗德机场（Berlin Brandenburg Airport），在停机坪上一直停留到今天凌晨。

柏林警方发言人说，警方已完成安全检查，「没有发现任何危险」。

她对法新社说：「乘客将搭乘备用飞机继续前往波兰的旅程。」但她并未对相关警报提供更多资讯。

德国媒体报导，整架飞机都被清空，当局也对旅客行李进行搜查。

机场发言人告诉「画报」：「瑞恩航空班机通报空中紧急情况后，立即获得降落许可。」

警方发言人说：「这架飞机目前处于安全状态。」

一周前，白俄罗斯当局迫使瑞恩航空一架途经白俄的客机转降首都明斯克，逮捕机上异议记者普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）。

去年7月，瑞恩航空一架从爱尔兰飞往波兰的航班受到炸弹威胁，紧急降落英国伦敦，经搜寻后，机上并未发现任何可疑物品。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2021 AFP