接连遭危机重创 联合国安理会：海地最迟2022下半年大选

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（法新社纽约联合国总部4日电） 美国等联合国安全理事会重要成员国今天承认，由于海地一再受到危机重创，大选最迟将延至2022年下半年举行。

美国稍早曾推动海地今年举行大选，以在权力真空中恢复民主合法性。美国是对海地最具影响力的外国势力。

海地总理亨利（Ariel Henry）上周解除临时选举委员会（Provisional Electoral Council, CEP）成员职务，国家更添不确定性，原定数月后举行的大选与宪法公投都已无限期延期。

联合国秘书长海地事务特别代表拉莱姆（Helen La Lime）在安理会发言时强调，各政治团体上月已达成协议，协议内容包括敦促海地成立新的临时选举委员会和接纳侨民。

美国外交老将拉莱姆还说，联合国预见海地举行大选的时间点不会晚于2022年下半年。

由于政局动荡，海地国会选举已经延宕超过一年半，前总统摩伊士（Jovenel Moise）独揽大权。摩伊士7月遭暗杀身亡，海地后来又遭受地震和热带风暴袭击，为这个原已饱受暴力蹂躏的国家带来更多不确定性。

美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）对大选时间表没有异议，并呼吁海地当局「迅速行动」。

她说：「美国支持具包容性、由海地主导的选举进程，在条件允许的情况下，透过自由公平的选举，开辟一条通往民主的道路。」

「至关重要的是，海地政府、各政党、公民社会、宗教领袖、民间团体和侨民必须为海地人民的利益共同努力，恢复民主统治。」

海地外交部长乔塞德（Claude Joseph）会后接受法新社采访时说，摩伊士遇刺「毁了选举计画的一切」。

他说：「选举将尽快举行，但我们势必要组织安全基础设施。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP