接连3人控性骚 纽约州长古莫政治生涯岌岌可危

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（法新社纽约2日电） 美国纽约州长古莫（Andrew Cuomo）涉嫌性骚扰两名前助理，昨天又有一名女子出面指控他行为不当，自家民主党和共和党今天都有人呼吁他下台负责，古莫的政治生涯岌岌可危。

民主党籍的古莫去年因处理纽约州2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情成为全国政治明星，如今却面临身败名裂。

许多评论家曾认为古莫极有可能在拜登团队中担纲重任，不过现在连民主党自家人都呼吁他下台负责。

古莫早已因被控刻意低报安养院染疫病故人数面临压力，如今又陷入性骚丑闻。他昨天因2名前助理指控不当性行为，同意配合接受调查。

几小时后，33岁的鲁克（Anna Ruch）告诉「纽约时报」，她在2019年9月的一场婚礼遇见古莫。鲁克说自己接待古莫时，他将手放在她露出的下背部，她赶紧推开，古莫接着抚摸她的脸，询问能否亲吻她。鲁克还说：「我当下感到非常困惑、震惊且难堪。那一刻，我把头转开，一句话都说不出来。」

纽时还刊出一张照片，显示古莫捧着鲁克的双颊，而鲁克看起来明显不自在。

部分民主党人和共和党人都加入指控古莫性骚扰者和反骚扰运动人士行列，呼吁古莫下台。古莫担任纽约州长已10年，第3任任期将于明年届满。

古莫的长期对手、同为民主党籍的纽约市长白思豪（Bill de Blasio）表示：「如果这些指控属实，他就不能再治理（纽约州）。」

莎拉劳伦斯学院（Sarah Lawrence College）政治学教授艾布兰（Sam Abrams）指出，如今出现第3名指控者，让古莫继续留任变得「难上加难」。

艾布兰说：「他是个斗士，若事情真的是误会一场，他将洗刷污名。但他要是输掉党的支持，如同现在一样，就不会有未来或是第4任任期。」（译者：李佩珊/ 核稿：卢映孜）

© 2021 AFP