控俄国对反对派领袖下毒 美将实施制裁

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（法新社华盛顿2日电） 美国政府今天宣布，将针对俄罗斯多名政府要员和多家企业实施制裁，原因是美国情报机构断定，俄国反对派领袖纳瓦尼遭下毒一事是莫斯科当局幕后主导。

美国这次与欧洲协调联合采取行动，再度要求俄国释放纳瓦尼（Alexei Navalny）。纳瓦尼声称俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）贪腐，激起民众大规模抗议，他1月由德国返回莫斯科时被捕，送往流放地服刑。

欧盟也宣布，将制裁蒲亭的4名亲信官员。

美国高级官员说：「情报机构很有信心提出评估，认为是俄国联邦安全局（FSB）使用名为『诺维乔克』（Novichok）的神经毒剂，在2020年8月20日对反对派领袖纳瓦尼下毒。」

官员说，美国将对俄国政府多位高层官员实施制裁，细节料将于今天稍后公布。

他们也表示，美国将限制对俄罗斯的出口。美国政府已表明，现任总统拜登将对蒲亭采取比前总统川普更强硬的立场。

一位官员说：「我们将向俄国发出明确的讯息，就是使用化学武器的后果显而易见。」

44岁的纳瓦尼中毒后在国内班机上病倒，后来被紧急送往德国治疗。当地医生表示，他中了苏联时代研究人员研发出来的诺维乔克。他痊愈后坚持返回俄国，日前遭送往流放地服刑。

© 2021 AFP