控川普煽动支持者闯美国会 加拿大总理予以谴责

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（法新社渥太华8日电） 川普支持者6日闯入美国国会大厦，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天指控美国总统川普「煽动」此事，并予以谴责。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天指控美国总统川普「煽动」支持者在6日闯入美国国会大厦。

杜鲁道在渥太华官邸举行的记者会上说：「我们都很震惊，看到受川普煽动的极端分子行为如此暴力，破坏华府的国会大厦。」

法新社报导，杜鲁道以最严厉的口吻，批评与他关系不佳且即将卸任的川普。他说：「我想，我们都知道川普说了什么，我们都看到暴力群众要推翻美国民主体制的骇人场景。」

一群亲川普的示威民众6日闯入美国国会大厦，阻扰参、众两院议员对拜登胜选的认证程序。一名警察在冲突中伤重不治后，国会暴力事件死亡人数今天增至5人。

杜鲁道说：「我认为极其重要的是，我们都要记得身为一国公民所背负的责任，身为领袖也是如此，要谨慎发言，要做出正确的决定将人民团结在一起，要尊重不同的观点，绝不容许仇恨、极端主义及暴力。」

挺川普的极右翼团体「骄傲男孩」（Proud Boys）领袖泰瑞欧（Enrique Tarrio），4日因为上个月在暴力抗议活动中，焚毁自教堂取得的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）横幅而遭到逮捕。在那场骚乱中，有多人被刺伤，还有数十人被捕。

当被问到将「骄傲男孩」列为恐怖组织的可能性时，杜鲁道并未正面回应，仅承诺「继续对抗我们（在世界各地）所看到越来越多的暴力极端主义」。

他还说：「我们的安全单位非常重视这一点。」

美国国会大厦发生暴力事件后，许多世界领袖齐声谴责，杜鲁道也曾在6日表示，加拿大对「民主遭受攻击」深表关切。

© 2021 AFP