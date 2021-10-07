控曾助纳粹杀人 百岁前集中营警卫将受审

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（法新社柏林7日电） 年满百岁的原纳粹集中营警卫约瑟夫．S（Josef S.）被控在二战期间「知情且愿意」协助杀害3518名集中营人犯，今天他将出庭受审，成为德国迄今因纳粹时代罪行而受审的最年长者。

曾在柏林北方欧伦宁堡（Oranienburg）萨克森豪森集中营（Sachsenhausen camp）担任警卫的约瑟夫．S，被控伙同「行刑队在1942年处决苏联战俘」，并「使用毒气齐克隆B（Zyklon B）」杀害被囚禁者。

尽管约瑟夫．S已高龄100岁，8月份的医疗评估认为，他足以出庭受审。

一名法庭发言人指出：「他（约瑟夫．S）并未被指控射杀任何特定对象，而是透过他的警卫工作，在明知集中营有杀戮情事之下，协助了杀戮行为。」

在本案代表集中营若干幸存者以及遇难者家属的律师沃瑟（Thomas Walther）表示，即便二战已结束76年，仍有必要进行这样的审判，以追究纳粹犯罪者的责任。

他告诉法新社：「正义没有失效日。」

德国检方正赶紧要将最后尚在人世的纳粹犯罪者绳之以法，近年来日益专注在追究位阶较低的纳粹份子。

在本案成立前不久，一名被控是大屠杀共犯的96岁前集中营秘书佛希纳（Irmgard Furchner）戏剧性地在审判前逃逸，但数小时后被捕，此案将于10月19日继续开庭审理。

© 2021 AFP