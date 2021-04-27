控苹果滥用市场主导地位 俄罗斯政府祭逾3亿元罚款

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（法新社莫斯科27日电） 俄罗斯政府监管单位今天表示，俄国已对苹果公司（Apple Inc.）祭出1210万美元（约新台币3亿3700万元）罚款，因为苹果「滥用」市场主导地位，偏袒自家应用程式（App）。

法新社报导，俄国联邦反独占局（Federal Anti-Monopoly Agency）发布声明表示：「调查发现，苹果公司透过一系列连续行动，滥用自身在iOS发行市场的主导地位，以致自家产品获得竞争优势。」

声明指出，在网路安全公司卡巴斯基实验室（Kaspersky Lab）对苹果提出申诉后，联邦反独占局做出有利卡巴斯基实验室的裁决，对苹果祭出超过9亿600 万卢布（ruble）的罚款。

美国科技巨擘苹果公司将提出上诉，并于今天告诉俄罗斯新闻社（RIA Novosti），本公司「尊重俄罗斯联邦反独占局，但不认同这项决定」。

俄国本月稍早已开始实施新法，要求在俄国销售的智慧型手机、平板电脑和电脑，须预先安装俄国本国软体和应用程式。

当局采用这项被称为「反苹果法」的争议性法律，是为了推销俄国科技公司，但批评者说，这是政府加强控制网路的最新尝试。

© 2021 AFP