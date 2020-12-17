控谷歌垄断数位广告市场 德州在内等10州联手提告

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（法新社华盛顿16日电） 美国德州和另外9州今天对谷歌公司（Google）提出告诉，指控谷歌为了提高早已占主导地位的网路广告业务，非法与脸书公司（Facebook）合作，违反反垄断法。

Google否认上述指控，表示会在法庭上极力为自己辩护。Google在回应法新社询问时表示，德州检察长派克斯顿（Ken Paxton）的主张没有根据，却还是不顾一切事实付诸行动。

Google指出，数位广告价格和广告技术费用都已下跌，强调那些费用都是「高度竞争产业的指标」。

脸书公司并未立即回应置评要求。

据知情人士说法，各州对Google提告一事，升高了Google的法律风险；Google预料将面临逾30位检察长提出的第3起反垄断法律诉讼。

德州在诉讼中要求法官以违反反垄断法为由将Google定罪，并命其停止违法行为。德州指控Google滥用其对数位广告市场的独占权，即使对手出价更高，还是让自己赢得竞标，且对出版商的广告收费过高。

德州也指控Google与脸书合作，这两间公司在网路广告销售方面竞争激烈，一起拿下全球逾半的数位广告市场。

此外，包括Genius Media Group和新闻网站The Nation在内的网路出版商今天在另一起寻求集体诉讼的反垄断诉讼中声称，由于Google在网路广告的主导地位，害他们营收减少，要求Google出让部分广告业务。

在美国加州圣荷西（San Jose）联邦地区法院提出的这项诉讼．与今天稍早德州等州对Google提出的诉讼雷同。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

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