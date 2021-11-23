控马拉度纳施虐 古巴女子称遭性侵还被迫吸毒

（法新社布宜诺斯艾利斯22日电） 古巴女子阿尔瓦雷兹芮哥今天控诉，称自己遭已故阿根廷足球传奇马拉度纳性侵，还曾被他逼迫吸食毒品，马拉度纳的随行人员也曾控制她的行动自由。

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现居美国迈阿密的37岁女子阿尔瓦雷兹芮哥（Mavys Alvarez Rego）自称在20年前还未成年时，曾与马拉度纳（Diego Maradona）有染。

她在阿根廷布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）告诉媒体，16岁时的她是如何与马拉度纳相遇，当时40多岁的马拉度纳住在古巴，正在接受戒除药物滥用的治疗。

阿尔瓦雷兹芮哥说：「我那时只觉得晕头转向，而他说服了我…但就在两个月后，一切都变了。」她声称一年前因心脏病过世、享寿60岁的马拉度纳曾强迫她尝试古柯硷，养成她依赖的习惯。

她说：「我爱他，但我也恨他，我甚至想过要自我了断。」

马拉度纳普遍被认为是足球史上最伟大的球员之一，他曾带领阿根廷在1986年世界杯足球赛夺冠。

他去年曾因血栓进行脑部手术，但在与毒品、酒精成瘾奋战数十年后，终究撒手人寰。

阿尔瓦雷兹芮哥如今已是两个孩子的母亲，她说自己与马拉度纳的关系持续了「4到5年」，而她在这段期间遭受虐待。

她声称自己在2001年与马拉度纳到布宜诺斯艾利斯旅行期间，被马拉度纳的随行人员关在饭店好几周，期间不仅被禁止单独外出，还被逼做隆乳手术。

她说，马拉度纳有次在位于哈瓦那的住处「性侵」她，还提到另外多起马拉度纳对她施暴的事件。

阿尔瓦雷兹芮哥本人虽未提出诉讼，但有个阿根廷非政府组织替她提告，而她本周已在布宜诺斯艾利斯将证物呈交给一名阿根廷检察官。

这个名为「和平基金会」（Foundation for Peace）的组织听见阿尔瓦雷兹芮哥最近几周对美国媒体自白后，（替她）提出告诉，其中特别针对人口贩运、剥夺人身自由、强迫奴役、攻击和殴打。

阿尔瓦雷兹芮哥说，她在沉默多年后发声，是为了平衡一些电视节目就马拉度纳11月25日逝世满周年所做的一些报导。

她表示自己不会启动进一步诉讼程序。

她说：「我已经做了我该做的，其他的就交给法院了。」

「我实现了我的目的，就是把发生在我身上的事说出来，避免相同情况发生在他人身上，或至少能给其他女孩力量，鼓励她们勇敢说出自身遭遇。」

5名涉案的马拉度纳随行人员皆透过律师否认上述指控，其中一人还反告和平基金会诽谤。

© 2021 AFP