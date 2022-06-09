控FBI查狼医性侵案失职 美体操明星索赔近3千亿

（法新社华盛顿8日电） 美国奥运体操金牌选手拜尔丝、芮斯曼等90多名女性今天状告联邦调查局（FBI），理由是FBI在调查体操代表队前队医纳沙性侵案时怠忽职守，索赔10亿美元（约新台币2986亿元）。

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现年58岁的纳沙（Larry Nassar）在担任美国体操联盟（USA Gymnastics）和密西根州立大学（Michigan State University）运动医学医生时性侵体操选手，他于2017年末至2018年初认罪后被判无期徒刑，目前正在狱中服刑。

包括拜尔丝（Simone Biles）、芮斯曼（Aly Raisman）和马罗尼（McKayla Maroney）等体操奥运金牌得主在内，数以百计的女性先前对纳沙提出性侵控告，指纳沙在他20多年的职业生涯中，以协助治疗为名性侵和猥亵她们。

法新社报导，多家律师事务所今天发表联合声明表示，拜尔丝、芮斯曼和马罗尼等90多名受害女性，对FBI提出侵权赔偿控告。

律师事务所指出，FBI在2015年7月接到有关纳沙性侵的可信投诉后，「未能立即阻止纳沙再伸狼抓」。

「FBI不去访谈愿意出面倾诉受害原委的人，是严重怠忽职守。」

律师事务所说：「结果让纳沙在2015年7月28日到2016年9月12日期间继续伸出狼抓，再性侵近90名年轻女性与孩童。」

纳沙的受害者于2021年与美国体操联盟达成3.8亿美元赔偿和解。但纳沙涉罪指控如浪潮涌来，体操联盟早在2018年即声请破产。

密西根州立大学则于2018年与百余名纳沙受害者达成5亿美元和解。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP