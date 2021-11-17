推动永续环境 欧盟拟禁伐林地区粮食木材进口

（法新社布鲁塞尔17日电） 根据欧洲联盟最新公开的草案，欧盟计画禁止从砍伐森林地区进口粮食和木材，拟以贸易的力量推动永续环境。

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布鲁塞尔希望这项草案最后可以成为对欧盟27个成员国具约束力的法案，规定企业进口黄豆、牛肉、棕榈油、可可豆、咖啡和木制品必须出具「非来自森林砍伐区」的证明。

联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）上周矢言，2030年以前结束砍伐破坏森林。

欧盟气候行动政策专员辛克维丘斯（Virginijus Sinkevicius）在记者会上表示：「这是一项深具开创性的草案。」

「不只针对非法砍伐森林，也针对因为农业扩张而砍伐森林。」

根据欧盟这项草案，商品必须符合两项标准，首先生产制造必须符合来源国的法律，同时并非来自2021年初以来砍伐森林取得的土地。

来自高风险国家的进口产品，则必须接受更严格的检查。

欧盟执委会并未说明，希望这项新立法何时能通过。

这项规定恐将对巴西等国家造成冲击，欧盟忧心亚马逊雨林遭巴西畜牧业破坏，造成欧盟与南美洲国家的南方共同市场（Mercosur）的贸易协议延后实施。

根据巴西国家太空署（National Institute for Space Research），亚马逊雨林上月砍伐面积创下新纪录。

环保团体世界自然基金会（WWF）表示，全球与国际贸易有关的森林砍伐活动中，庞大的欧盟市场要为其中16%负责。

© 2021 AFP