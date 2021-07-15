推大麻除罪 美民主党提联邦法案

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（法新社华盛顿14日电） 在多数党领袖舒默的力挺下，美国参议院民主党人今天推出大麻除罪化的联邦法草案，期望以立法约束美国对毒品宣战的作法。

这项法案将把大麻移出管制药物清单，并针对数州已宣布合法的大麻以及数十亿美元计的大麻产业，实施更严格的规范及税负制度。

舒默在新泽西州的布克（Cory Booker）以及俄勒冈州的魏登（Ron Wyden）这2位支持法案的民主党籍联邦参议员陪同下召开记者会，他说：「这是历史性的一刻，因为我们终于在参议院采取行动，修正对毒品宣战失败道路上的错误。」

这3位参议员表示，反大麻法律对有色人种冲击最大。

根据草案内容，「大麻管理与机会法案」（Cannabis Administration and Opportunity Act）将把大麻移出联邦管制药物清单，并赋予各州自行实施大麻法律的权力，数十年来有色人种因此受到的伤害可望终结。

法案将以大麻税收成立基金，重新投资在最受毒品战冲击的社区，并协助黑人等少数族裔的创业家跨越进入大麻产业的障碍。

本身是非裔的布克指出，成千上万有色族裔年轻人因持有少量大麻而身陷囹圄，留下影响人生的前科纪录，只因为他们做了几位总统及议员们都曾做过的事，这完全是「假道学」。

美国50州当中有18州及华盛顿特区已将大麻合法化，更已有37州合法化医疗用大麻。

舒默说，高达7成民众对大麻合法化表示支持。不过他也承认，除非法案获得60位参议员支持，否则共和党人可能以杯葛方式阻挠，使法案成为过眼云烟。

民主党和共和党在联邦参院势均力敌，各握有50席，要让10位共和党议员倒戈相当困难。

舒默说：「我们目前票数不够。」「我们将把法案给其他人看…看能否获得支持。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP