推文威胁川普 伊朗最高领袖相关推特帐号遭永久停权

（法新社华盛顿15日电） 社群网站推特（Twitter）今天将一个与伊朗最高领袖哈米尼有关的帐号永久停权，因这个帐号曾发布影片，呼吁对几年前下令击杀伊朗高阶将领的美国前总统川普进行报复。

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推特的发言人告诉法新社说：「这个帐号因规避推特禁令，而遭我们永久停权。」

美军2020年1月3日奉川普命令，以无人机空袭伊拉克巴格达（Baghdad）机场，击杀伊朗革命卫队圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）。自此之后，伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）一再承诺会为苏雷曼尼之死复仇。

推特帐号@KhameneiSite本周发布一则模拟影片，显示一架无人机锁定川普，而这支题为「复仇是必然的」的影片也出现在哈米尼官网上。

哈米尼多个不同语言的主要帐号仍可使用。去年，另一个类似帐号同样因为隐射要对川普进行报复，而遭推特冻结。

推特说法是，公司最优先要务是要维持民众人身安全，保障平台对话的健全。

推特表示，他们有明确政策来杜绝暴力行为，当发现违规时也会采取行动。

© 2022 AFP