推清洁产品挨酸 美名模克莉丝汀泰根退出推特

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（法新社洛杉矶24日电） 美国名模及食谱作家克莉丝汀泰根（Chrissy Teigen） 今天宣布退出推特（Twitter），成为最新一位遭受谩骂后放弃这个平台的名人。

像许多科技巨擘一样，推特也受到越来越多的关注，因为推特对用户的大量谩骂提供便利，这些谩骂通常来自匿名帐号，推文往往带有种族主义或厌恶女性的含意。

克莉丝汀泰根在本周早先和实境秀女星詹纳（Kris Jenner）共同推出一系列植物性清洁产品后，引发强烈批评。

一些用户指责她在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情引发的经济焦虑时期推销产品，有些人则质疑她虽承诺保护环境，但她的家人却经常使用私人飞机。

克莉丝汀泰根今天在撤销帐户前不久推文说，「是该我告别的时候了」。这个帐户拥有1300多万粉丝。

「我渴望被人喜欢，但害怕激怒别人，这让我成为你们不认同的人，一个和我刚成为用户时截然不同的人！好好的过日子，推特用户们。」

她的Instagram帐户仍然活跃，在那里她有3400多万名粉丝。

其他放弃使用推特的着名用户包括葛莱美奖（Grammy Awards）得主嘻哈女歌手莉佐（Lizzo），她说，推特有「太多的酸民」。

对于许多名人放弃推特，推特曾经为自己的政策辩护表示：「在推特上，我们以我们的价值观做为指导，在身分等基本问题上更是如此。」

「我们相信每个人都有权分享自己的声音，而且不需要身分证就可以这样做。」（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2021 AFP