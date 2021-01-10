推特删除伊朗最高领袖疫苗推文 因违反规定

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（法新社德黑兰9日电） 伊朗最高宗教领袖哈米尼昨天在美国社群媒体推特发文，暗示美国和英国制造的COVID-19疫苗「不可靠」，推文随后遭到删除。推特今天表示，删文是因为内容违反假讯息相关规定。

哈米尼（Ali Khamenei）在推特（Twitter）的英文帐号发文写道：「禁止进口在美国或英国制造的疫苗。这些疫苗完全不值得信任。他们（两国）会想要污染其他国家的可能性并不低。」

哈米尼还说：「根据我们有过法国供应血液受到爱滋病毒污染的经验，法国疫苗也不可靠。」贴文并附上「＃冠状病毒疫苗」（＃CoronaVaccine）主题标签。

推特随后将这则推文移除，并换上「内文因违反推特规则，已无法浏览」的讯息。

一名推特发言人今天表示，这则推文「明确违反…我们的2019冠状病毒疾病（COVID-19）误导资讯政策」，而「帐号所有人将被要求删除违规推文，才能再度使用帐号」。

推特去年12月宣布一项新政策，目的为了打击与COVID-19疫苗相关的可能「错误或误导」资讯，包括言论援引阴谋论，或暗示疫苗目的是为了伤害或控制人民。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP