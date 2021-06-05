推特删除总统推文 遭奈及利亚无限期暂停营运

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（法新社奈及利亚阿布加4日电） 社群媒体推特（Twitter）两天前以违规为由，删除了奈及利亚总统布哈里（Muhammadu Buhari）的一则推文。奈及利亚政府今天表示，已无限期暂停推特在境内营运。

推特本月2日以违反规定为由，删除了布哈里帐号发出的一段话，他提到奈及利亚内战，对最近东南部的动荡提出警告。

78岁的布哈里是退役将军，他指称近期在东南部发生的暴力是「不当行为」，官方也指责当地分离主义分子攻击警方与选务处。

奈及利亚资讯部长穆罕默德（Lai Mohammed）2日指控推特公司无视一名分离主义领袖的暴力讯息，还提及推特执行长杜锡（Jack Dorsey）去年支持奈及利亚的反警察暴力示威活动（#EndSARS）。

法新社报导，在奈及利亚政府发布声明后不久，推特仍在这个非洲人口最多的国家正常营运。但奈国的声明仍立即引发人权团体与分析师有关言论自由的批评。

奈及利亚资讯部表示，推特是因「不断被用来进行可损害奈及利亚企业生存的各种活动」，才被「无限期停止」营运。资讯部未详述究竟是哪些活动威胁到奈及利亚。

资讯部也宣布暂停自身的推特官方帐号，但未说明何时生效，或以何种形式暂停。

推特声明表示：「奈及利亚政府宣布暂停推特在奈国的营运，令人深感忧心。」

「我们正在调查，有进一步消息再行通知。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP