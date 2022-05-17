推特执行长为打假帐号做法辩护 马斯克回图不买帐

（法新社旧金山16日电） 推特（Twitter）执行长亚格拉沃今天为旗下社群平台对抗假帐号的做法辩护，但认为这个问题困扰推特已久的世界首富马斯克（Elon Musk）不买帐，还以便便图案回应推文。

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马斯克13日表示暂时搁置推特440亿美元收购案，因为正在等待更多有关垃圾帐号和假帐号的数据细节。亚格拉沃（Parag Agrawal）今天连发推文解释，马斯克随后也发文回应。

亚格拉沃说，推特每天停用超过50万个垃圾帐号，通常在它们于平台上露出前就已停用，推特每周也封锁数百万个因未能通过人工验证而怀疑是垃圾帐号的帐号。

亚格拉沃还说，内部测量显示，推特无论在哪一天都只有不到5%的活跃帐号是垃圾帐号，但因为需要保护用户数据隐私，这项分析无法在外部复制。

马斯克随后以一个便便图案回应亚格拉沃的一连串推文，之后推文谈到有必要证明推特用户是真的人，而不是软体「机器人」控制的帐号。

马斯克写说：「那么广告商如何知道他们砸下的钱得到了什么？这是推特财务健康的基础。」

亚格拉沃表示，先前就已让马斯克知道有关估计有多少是机器人帐号的程序。

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