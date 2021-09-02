推特推出付费订阅服务 盼成网红首选曝光平台

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（法新社旧金山1日电） 社群媒体推特数月前预告推出付费订阅功能，并完成一系列测试后，1日Super Follows正式上线。这项新功能允许追踪者破万的用户向付费订阅者销售独家内容。

推特（Twitter）今年2月预告将推出Super Follows新功能，6月开放美国部分用户申请测试，如今该功能正式上线，但目前仅开放美国iOS系统用户申请，且申请者需年满18岁、至少有1万人追踪、过去30天?至少发布25则贴文。

Super Follows目前有3种月费方案：2.99 美元、4.99 美元、9.99 美元。「超级跟随者」订阅后即可抢先观看知名彩妆师、运动专家等创作者的最新内容，以及「幕后独家」会员限定消息。

推特推出这项新功能，以成为网红首选的线上平台。这个社群媒体也希望增加收入，并避免大量广告或促销活动充斥平台造成混乱。

推特产品经理克劳福（Esther Crawford）透过部落格贴文表示：「有了Super Follows，用户可在推特上进行另一层次的对话，并与最忠诚的粉丝进行真实互动，同时还能赚钱。」

克劳福还说，Super Follows功能「适用想将自身独特观点和个性带到推特上，以推动大众对话的任何人」，包括运动倡议人士、记者、音乐家、作家、游戏玩家、美容专家、喜剧演员等等。

未来数周内，这项新功能将向全球使用苹果行动装置的推特用户开放。最后，Android智慧型手机以及透过浏览器访问的twitter.com网站也将引入这项功能。

总部位于旧金山、目前拥有2亿名活跃用户的推特表示，创作者订阅收入达到5万美元之前，推特将抽取不超过3%的交易手续费，之后抽成比例将调整为20%。

© 2021 AFP