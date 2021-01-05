推特收购Podcast新创平台Breaker

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（法新社旧金山4日电） Podcast平台Breaker今天宣布团队已成为推特（Twitter）一员，将在推特这个一对多的讯息服务平台，提供其在收听体验方面的专业。

推特的收购条件并未获披露。Breaker成立4年，总公司设在美国旧金山。

Breaker共同创办人卡佛（Leah Culver）今天在推文中说：「我加入推特，协助打造@TwitterSpaces。我以后虽然会非常想念@breaker，但我还是非常兴奋，能帮忙创造声音对话的未来。」

Breaker共同创办人勃林（Erik Berlin）也在部落格贴文宣布这项并购，他说，将和卡佛一同为推特用户创造新体验。

勃林写道：「在Breaker这里，我们真的对声音的沟通怀抱热情，推特促进世界各地人们公共对话的方式，让我们深受鼓舞。」

推特工程团队负责人蒙塔诺（Michael Montano）证实这项并购，他推文说，卡佛、勃林和Breaker设计师隆丁（Emma Lundin）都会加入推特。

Breaker在智慧型手机上的App让用户可使用与收听Podcast，收购定案后，Breaker将在1月15日关闭平台，让用户有时间把Podcast和订阅移转到新论坛。

© 2021 AFP