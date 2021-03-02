推特遏止疫苗假消息 推文违规5次就永久停权

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（法新社旧金山1日电） 随着各国陆续推行新型冠状病毒疫苗接种计画，愈来愈多人搜寻可信的相关公卫资讯。社群网站推特今天表示，将开始标注有误导性的疫苗相关推文，并封锁持续散播假消息的用户。

推特（Twitter）引入一种「打击制」，将依用户发布违规推文的次数，逐步加强惩罚，当用户累计发布5则违规推文，就永久停权。

总部位于美国旧金山的推特公司在部落格文章中表示：「我们相信，这套打击制度有助于向大众宣导我们的政策，进一步在推特上减少散布可能有害且具误导性的资讯。」

推特公司还表示：「特别是针对屡次中度和高度严重违反我们政策的行为。」

推特公司说明，当一则推文被标注为具有误导性，或因违反平台规范而须被移除，用户将收到通知，记一次违规。

第2次和第3次违规都会导致停权12小时；第4次违规时，帐号会被停权7天；第5次违规就永久停权。

推特去年底就开始呼吁用户删除有关2019冠状病毒疾病（COVID-19）的危险误导性资讯，例如暗指疫苗是用来害人或控制群众。推特也锁定有关疫苗负面作用但缺乏根据的说法，或对疫情真实性的质疑。

在那之后，推特移除了超过8400则推文，并在全球通知约1150万个帐号违反了Covid-19资讯规范。

推特去年曾针对美国总统大选相关假消息实施类似制度，前总统川普因数度违规，帐号最终被永久停权。

其他线上平台也已采取行动阻止有关疫情和疫苗的谎言流传，包括影音网站YouTube和社群网站脸书（Facebook）。

© 2021 AFP