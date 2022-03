掩盖11神父性侵儿童25年 纽约州前主教被控包庇

(法新社纽约28日电) 美国性侵受害者协会今天谴责纽约州前主教哈伯德(Howard Hubbard),对11名神父25年来多次性侵儿童放任不管。

广告 继续浏览后续

纽约州首府阿尔巴尼(Albany)教区前主教哈伯德去年4月在纽约州最高法院4天审判期间宣誓作证,坦承从1977年到2002年间,他被告知有未成年人遭性侵,却从未将犯案神职人员交给警方。

这份长达680页的证词在法官谕令下于25日公开,很快获得美国媒体关注。 教士性侵幸存者网路(Survivors Network of those Abused by Priests, SNAP)今天发布声明表示:「教区居民和社会大众现在具体得知,他们的前主教主动参与掩盖性侵。」

该组织补充道,他们希望「这个消息能让执法单位调查这类情况,并起诉所有已发生的犯行。」

据当地电视台WNYT13报导,当被问到为何知情不报时,哈伯德在法庭上表示,因为「我没有被强制规定要举报」儿童性侵案。

根据报导,2014年离职的哈伯德之所以这么做,是希望避免新的恋童癖丑闻玷污了美国的天主教神职人员。尽管如此,他在去年8月的一封信中坦承,教会没有考量到犯行对受害者带来的影响。

报导称,阿尔巴尼教区发表声明表示,目前首要目标「是保护和协助受害者/幸存者,并发掘真相。」

美国天主教会多年来一直因为神父被指控或揭露性侵案而动荡。

梵蒂冈于2019年12月收下同样位于纽约州的水牛城教区主教马龙(Richard Malone)的辞呈,他也被指控包庇性侵。

© 2022 AFP