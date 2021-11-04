描述家族数十载沧桑 南非作家夺下英国曼布克奖

（法新社伦敦3日电） 南非小说家，同时也是剧作家加尔古特今天以「承诺」（The Promise，暂译）一书，抱走2021年曼布克奖（Booker Prize），这是他第3部入围小说，书中描述一个白人家族的故事。

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这部从种族隔离末期到朱玛（Jacob Zuma）担任总统时期，横跨数十年时间长河的作品，述说南非进入民主之际，一个家族日渐解体的故事。

57岁的加尔古特（Damon Galgut）在获颁奖项时表示：「我真是受宠若惊。」

「我花了好长时间才得奖，现在反而有种我不该在这里的感觉。」加尔古特17岁完成他的第一部小说。

这部事前得奖呼声高的作品，描述一个在普勒托利亚（Pretoria）郊外拥有一座农场的白人家族故事。普勒托利亚是加尔古特成长的故乡。

这位南非白人作家表示，他希望这部作品可以展现「光阴的流逝」对一个家庭、国家，以及政治和正义的概念带来的影响，同时也探讨了死亡。

加尔古特获奖后随即向自己的家乡非洲大陆致敬。

他说：「今年是非洲文坛大丰收的一年，我仅代表我所属的这片非凡大陆上，所有被述说或未被述说的故事、听过或没被听过的作家，接受这个奖。」

「请继续倾听我们，还有更多将述说的故事。」

加尔古特告诉媒体，今年的诺贝尔文学奖得主是出生于坦尚尼亚的小说家古纳（Abdulrazak Gurnah）。

而在加尔古特获奖前不久，另一位非洲作家、31岁的塞内加尔作家沙尔（Mohamed Mbougar Sarr）才夺下法国最高文学奖龚固尔奖（Goncourt）。

曼布克奖是当代英语小说界最重要奖项，得主将获颁5万英镑（约新台币190万元）奖金。

评审团主席贾沙诺夫（Maya Jasanoff）赞扬今年入围的所有作品，但指出「承诺」这部小说「令人难以置信的独创性和流畅的声音」，并称其为「真正富含历史和隐喻意义的作品」。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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