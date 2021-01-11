提供全新数位科技体验 CES首度采虚拟方式举行

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（法新社旧金山10日法新电报导）科技业年度盛事美国消费电子展（CES）明天登场，今年因疫情首度以虚拟方式举行。活动除将以主播台播报形式为主轴，还会运用科技媒合参加者及协助联系，带来全新数位体验。

主办单位美国消费科技协会（Consumer Technology Association）发言人佛斯特（Jean Foster）在开展前简报会上表示：「CES是全球最具实验性的活动之一，参加者可以实际见到和触摸体验最新创新事物。我们（今年）虽无法在拉斯维加斯重现这番魅力，但我们可以带给观众全新且独特的全面数位经验。」

CES主办单位与微软（Microsoft）合作打造一个线上会展平台，并协助参展者制作介绍影片、数位宣传资料以及与参加者联系的聊天论坛。

佛斯特说：「我们完全依照人们能够彼此互动的概念来建构。」她并指出，微软的视讯会议软体Microsoft Teams是今年会展数位平台一个强有力的元素。

佛斯特表示，数位版的CES将带来「真正的播报经验」，会以一个线上「主播台」为中心，由社群媒体和科技新闻资深人士轮番上场主持，并透过网路直播台上的访问、消息发布、分析评论、主题演讲和每日主要活动回顾与预告。目前节目安排已达100多小时，许多节目也会搭配十多种语言翻译字幕。

今年的数位CES还会仰赖人工智慧（AI）来媒合参加者提供的兴趣资料与参展厂商，藉由软体来让原本在展场上巧遇新奇产品的经验升级。这套软体除了会提供参加者和厂商建议联系名单，也提供工具让他们线上会面和聊天。

以往CES媒体日通常会排满在拉斯维加斯各个大厅举行的记者会，今年则将由各厂商直播视讯发表会的方式取代。包括中国的海信、韩国的乐金（LG）和三星（Samsung）以及日本的索尼（Sony），都已安排这类发表会。

由于取消实体展览后不再有时区限制，今年CES记者会将从纽约时间凌晨开始持续到晚间。而为了配合视讯方式观众注意力集中问题，今年的主题演讲和记者会发言时间都将缩短，留更多时间开放提问。

今年CES有300多位讲者准备上台发言，热门议题包括隐私安全和5G网路。所有介绍和演说都可立即在网路上重播，且直到2月中都能观看。

今年的虚拟展场将在12日开幕，届时开放参加者在网站上点选各线上展示摊位，以获得介绍资讯和与参展者聊天联系。f

© 2021 AFP