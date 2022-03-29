提升北约战力 美派240人、6咆哮者电战机赴德

（法新社华盛顿28日电） 为强化北大西洋公约组织（NATO）战力，美国国防部今天表示，将派出6架美国海军EA-18G「咆哮者」电子作战机到德国

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五角大厦发言人柯比（John Kirby）表示，EA-18G「咆哮者」电战机「不会被部署用于对付在乌克兰境内的俄罗斯部队」。

「这些电战机的部署，完全符合我们对于强化北约东翼沿线吓阻力和防御力所做的努力。」

柯比表示，这批电战机从美国华盛顿州的惠德贝岛海军航空站（Naval Air Station Whidbey Island）出发，预计今天抵达德国史班达勒姆（Spangdahlem）空军基地。

他表示，EA-18G「咆哮者」电战机是F/A-18「大黄蜂」战机的改良版，专门进行电子作战，使用感应器来迷惑敌方雷达与空防系统。

柯比表示，将有240名海军随这批电战机一起前往德国。

在今天公布的预算案中，美国白宫公布斥资69亿美元来协助乌克兰抵御俄罗斯入侵，并为北约成员国提供支持。

美国在俄罗斯入侵乌克兰后加强对乌国的援助，包括提供安全协助与人道援助。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）促请北约国家将更多武器送到乌克兰，包括先进的战机、飞弹防御系统、战车、装甲车及反舰飞弹。

目前为止，美国已排除将飞机或其他大型武器系统送往乌克兰。

美国总统拜登担心核子对峙风险，曾示警美国任何直接卷入乌克兰的冲突恐引发「第三次世界大战」。他下令限制美国介入的程度，以避免冲突升高。

© 2022 AFP