提升员工幸福感 英国60家企业6月起试行周休三日

（法新社伦敦28日电） 布卢姆菲尔德（Louis Bloomsfield）在他工作的北伦敦酒厂检查啤酒桶，迫不及待地等着6月到来，因为到那时，他每周就能多出1天休假。

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这位36岁的酿酒师傅打算利用多出来的时间投身慈善工作、修个他早就想学的粒子物理学课程，还想多花点时间陪家人。

他和Pressure Drop酒厂的同事都参加了为期6个月的「周休三日」试验，下月起，英国将有60家企业共3000多人试行这项计画。

这项计画号称至今全球最大的「周休三日」实验，目的在协助企业缩短工时，但员工不会因此遭到减薪，公司也不会牺牲营收。

类似实验先前已在西班牙、冰岛、美国、加拿大等地实施，澳洲和纽西兰也预定8月起展开。

推动这项测试的行动组织4 Day Week Global计画经理潘恩（Alex Soojung-Kim Pang）表示，这项「周休三日」测试可让公司有「更多时间」来应对挑战、实验新措施和搜集资料。

他告诉法新社，较小型的组织应该更好适应，因为它们比较容易做出重大改变。

总公司设在托登罕谷（Tottenham Hale）的Pressure Drop希望，试行「周休三日」不仅能提升员工的生产力，也能增加员工的幸福感，同时，还能降低他们的碳足迹。

另一个试行「周休三日」的皇家生物学会（The Royal Society of Biology）则说，希望员工能「在时间和工作型态上拥有更多自主权」。

在英国企业面临严重人力短缺、缺工人数来到空前的130万之际，上述两家企业都希望缩短每周工作天数有助留住员工。

英国人力资源学会「特许人事及发展学会」（Chartered Institute of Personnel and Development）劳工经济学家波伊斯（Jonathan Boys）表示，服务业占英国经济大宗，国家8成的国内生产毛额（GDP）都是由服务业贡献，因此缩短工作日数施行起来容易许多，但零售业、食品饮料业、医疗照护和教育业问题可能就会多出一些。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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