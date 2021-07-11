提早自阿富汗撤军 澳洲证实最后80人已离境

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（法新社雪梨11日电） 澳洲国防部长杜登（Peter Dutton）今天证实，澳洲已结束参与长达20年的阿富汗战争，并说是「最近几周」完成撤军。

法新社报导，澳洲4月宣布将于9月前撤出驻扎阿富汗的剩余兵力，跟进美国终结阿富汗军事任务的决策。

澳洲国防部长杜登今天向天空新闻网（Sky News）证实，撤军时程表已自9月往前移，且最后80名支援人力「最近几周」已离开阿富汗。

澳洲过去20年来在阿富汗部署3万9000名军力，作为美国及北大西洋公约组织（NATO）为首任务的一环，联手对抗塔利班（Taliban）等武装组织。这场任务让澳洲耗费数以十亿美元计的代价，并造成41名澳洲军人阵亡。

澳洲2013年底撤出作战部队后，留守阿富汗的兵力就不多，但这场战争已造成影响，掀起国内激辩。

老兵团体施压政府，针对阿富汗及其他退役军人自杀率居高不下一事启动正式调查。

澳洲军方及警方也针对澳洲空降特勤队（Special Air Services）涉嫌在阿富汗犯下多起战争罪一事，积极展开调查。

美国总统拜登（Joe Biden）日前宣布，美军近20年前在阿富汗展开的任务将于8月31日结束。拜登还说，发动911攻击的恐怖集团首脑宾拉登（Osama bin Laden）10年前被击毙时，这场战争就该结束。（译者：蔡佳敏/核稿：严思祺）

© 2021 AFP