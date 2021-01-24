插队接种疫苗惹众怒 西班牙参谋长请辞

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（法新社马德里23日电） 外传西班牙参谋长毕亚罗亚（Miguel Angel Villarroya）明明不在优先名单上，却插队接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，引发众怒。国防部今天对外表示，毕亚罗亚已主动请辞。

西班牙国内传出有军方和政治人物「插队」，提前接种原要保留给医疗人员和养老院住民的疫苗，引发舆论炮轰。

国防部今天发布声明表示：「为了维护国军形象，毕亚罗亚将军今天已向国防部长呈递辞呈。」

国防部在声明中暗示、并未明说63岁的毕亚罗亚已经接种疫苗，仅表示毕亚罗亚「从来无意利用会破坏军队形象、且会让个人荣誉受到质疑的不合理特权」。

消息人士向法新社表示，国防部长罗布雷斯（Margarita Robles）已经接受毕亚罗亚的辞呈。

政坛方面也有人因不按次序接种疫苗而辞职，包括东南部穆西亚自治区（Murcia）卫生顾问维列加斯（Manuel Villegas）。

不过，西班牙在北非的海外属地休达（Ceuta）卫生顾问格雷罗（Javier Guerreron）拒绝请辞，表示自己并没有违反任何规定：「我也不想接种疫苗。我根本不喜欢疫苗。」

西班牙受到疫情重创，迄今总计近250万人染疫，5 万5441人病故。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP