援乌抗中强化国内执法 美下年度总预算案达167兆

（法新社华盛顿28日电） 美国总统拜登今天公布2023会计年度联邦政府总预算案，预计分拨数亿美元援助乌克兰，大幅提升军费与国内执法开支，还要对富人加税以削减赤字。

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拜登在目前民调低迷，内有诸多施政项目在国会卡关、疫情波动与数十年仅见的高通膨，外有俄罗斯入侵乌克兰的内外交逼下端出预算案。

高达5.8兆美元（约新台币167兆）的2023会计年度政府预算案，焦点包含显着提高军费、警方执法部门开支，另对企业与美国富人开徵更高税率做为降低联邦赤字一环，却淡化原本拜登力倡的扩大社福支出。

新会计年度的预算尚需国会审议，通常仍会调整个别项目。民主党目前在众院仅有微幅优势，参院则是两党五五波，分析家们不预期这份预算能在11月的期中选举前通过，像是民主党的左派很可能会对增幅达4%的国防预算说不。

拜登宣布时称「预算就是最好的价值观表述」，还说这份总预算案传达民主党珍视预算责任、国内外安全及建设一个更美好国家的清晰信号。

国防开支里包含69亿美元用于帮助北约与乌克兰，应对发动侵乌战争的俄罗斯，另有10亿美元用于抗衡莫斯科的影响力。

五角大厦新年度的国防预算高达7730亿美元，以应付美国将面临的各种国际挑战，若纳入美国军方以外的国防相关开支，整体金额高达8130亿美元创历年新高，较前一会计年度增加4%。

尽管美国国防部称发动侵乌战争的俄国是全球秩序的「严重威胁」，但仍把中国列为头号战略假想敌。

拜登还计画对收入超过1亿美元的富人设定最低税负，以满足民主党内进步派要求徵富人税消除不公的呼声。白宫在声明里表示，符合门槛的富人，应缴的联邦所得税需相当于收入的20%。

按白宫的预估，尽管已高达24.8兆美元的国债料继续堆高，但拜登政府预计新年度的总预算案可将明年赤字减少1.3兆美元。

© 2022 AFP