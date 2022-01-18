摄影记者墨西哥边城遇害 传先前遭犯罪组织恐吓

（法新社墨西哥蒂华纳17日电） 墨西哥当局表示，摄影记者马蒂内兹今天在与美国交界的犯罪城市蒂华纳（Tijuana）遭人枪杀身亡。在墨西哥媒体记者受害案频传，马蒂内兹是最新一案。

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墨西哥西北部下加利福尼亚州（Baja California）安全厅声明表示，现年49岁的马蒂内兹（Margarito Martinez）遭武器攻击，遗体在他住家附近被发现。

检方表示，专跑警政相关新闻的马蒂内兹，头部有枪伤。

下加利福尼亚州总检察长办公室声明：「各种形式的言论自由是公民的基本权利。」

根据媒体人权团体「我是一名记者」（Yo si soy periodista ）指出，曾为周刊「泽塔」（Zeta）等媒体效力的马蒂内兹，早前有受到犯罪组织相关人士的恐吓。

目前尚不清楚，马蒂内兹遇害是否与他的工作有关。

法新社统计，墨西哥2021年至少有7名记者遭谋杀；不过，目前为止仍未确定所有案件是否都和记者工作有关。

墨西哥自2000年以来，有100多名记者遭杀害，但这些犯罪活动最后仅有一小部分被定罪。（译者：纪锦玲）

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